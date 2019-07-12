عبد المجيد عبد الله يفاجئ جمهور موسم جدة.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله جمهوره بطرح أغنية جديدة تحمل اسم “جدة كدا” كإهداء منه إلى “موسم جدة” الذي تستمر فعاليات نسخته الأولى حتى 18 تموز/يوليو الجاري. أغنية “جدة كدا” هي من كلمات الشاعر سعود البابطين، وألحان سهم، وتوزيع ومكس وماستر عصام الشرايطي. ويحظى الفنان عبد المجيد عبد الله بشهرة واسعة في المملكة ومنطقة الخليج ويتمتع بجماهيرية كبيرة لدى محبي الفن الخليجي في العالم العربي. لمشاهدة فيديو أغنية “جدة كدا”:

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