اليسا، احلام، عاصي الحلاني وغيرهم يعزون مروان خوري

بعد شيوع خبر وفاة والدة النجم مروان خوري، حرص عدد من الفنانين ومن الاعلاميين على تقديم العزاء عبر رسائل تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد رصد موقع “الخليج 365” مجموعة من تغريدات الفنانين والاعلاميين اليكم ابرزها:

–عاصي الحلاني: “اتقدم باحر التعازي من الأخ والصديق الفنان مروان خوري برحيل والدته وما اصعب رحيل الأم .. راجياً من الله ان تكون نفسها في السماء ولكم من بعدها طول البقاء”.

–وائل جسار: “تغازينا الحارة للصديق والأخ مروان خوري , رحمها الله وأسكنها فسيح جناته”.

–وليد توفيق: “احر التعازي للاخ الصديق مروان خوري. البقاء لله”.

–اليسا: “فقدان الإم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة. الله يرحمها وانشالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي”.

–باتريسيا هاشم: “الدني إم….وكل الكلام لمواساة اللي خسران إمو فراغ بفراغ….بس فيني ادعي لالله يخفف من وجعكن ع خسارتها .انشالله تكون روحها بالسما”.

–احلام: “البقاء والدوام لله سبحانه اسال الله العظيم رب العرش العظيم انها في مكان احسن من مكانها وربي يصبركم “.

–هشام حداد: “الله يرحم امك يا خيي و اللي خلف حدا متلك ذكراه مخلد لابد الابدين”.

–صادق الصباح: “تقدم للعزيز الفنان مروان خوري بأحرّ التعازي في فقيدته ،الوالدة الغالية، وندعوا الله العلي القدير أن يجعل مثواها الجنة ويلهم العائلة الصبر والسلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.”

–جمال فياض: “كل العزاء للفنان الكبير مروان خوري، والزميلة العزيزة منى برحيل والدتهما! قلبي معكما، وليرحمها الله بواسع رحمته، ولكما وللأسرة كل الصبر والإيمان! لقد أنجبت أحلى الناس، ولكما في قلبي وفي كل قلب ودّ ومحبة “.

–رولا شامية: “اتقدم بأحر التعازي من الفنان مروان خوري برحيل والدته ، نشالله تكون نفسها بالسما,وتكون خاتمة أحزانكم”.

–مازن معضم: “My deep condolences may her soul rest in peace”.

–سليم عساف: “خسارة الأم تبقى المحطة الأكثر ألماً في حياتنا…رحمها الله وجعلها خاتمة أحزانكم صديقي”.

–عامر زيان: “أتقدم للفنان الكبير والصديق مروان خوري بأحر التعازي بوفاة والدته اسكنها الله فسيح جناته”.

–لطيفة: “البقاء لله ربنا يصبركم”.

–شكران مرتجى: “البقية بحياتك”.

–شذى حسون: “الله يرحمها و العوض بسلامتك الله يصبرك”.

–فرح يوسف: “الله يرحمها ويصبّر قلبك”.

–وعد ملحم بركات: “لله يرحمها ويرحم كل الموتى والوالد “أبو المجد العظيم” ونفسها بالسما يا رب “.

–صابرين النجيلي: “الله يرحمها تعازينا لك ولكل العائله ربنا يصبركم”.

وكان النجم اللبناني مروان خوري قد فُجع فجر يوم الخميس، 11 تموز، بوفاة والدته نسيما مارون نطانيوس وذلك بعد صراع مع المرض. لقراءة الخبر: مروان خوري يُفجع بوفاة أعز الناس