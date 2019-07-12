كندة علوش لم تجد السعادة وريهام عبد الغفور وديمة بياعة تعرّضتا للخيانة

عانت عدد من نجمات الوطن العربي في أول زواج لهن، حيث حاولن إنهائه بعد مرورهن بعدة أزمات صادمة، أو تعرضهن للخيانة، وهو ما جعل علاقتهن بأزواجهن باتت مستحيلة وقررن الانفصال، لكن لم تكن تلك الظروف التي مررن بها، هي نهاية علاقتهن بالجنس الأخر، أو سببًا في خوفهن من فكرة تكرار الزواج مرة أخرى.

فبعض هؤلاء النجمات قررن خوض التجربة مرة أخرى، ولكنها كانت أكثر نجاحًا، فحرصن على التعبير باستمرار عن مدى سعادتهن الصادقة مع أزواجهن الجدد الذين عوضوهن عن التجربة الأولى التي اعتبروها الأسوأ في حياتهن.

أصالة وطارق العريان

من بين هؤلاء النجمات، كانت المطربة أصالة التي انفصلت عن زوجها الأول أيمن الذهبي بعد زواج استمر 11 عامًا، حيث صرحت قبل ذلك أنها كانت تفتقد الإحساس بالثقة معه، فكان يحاسبها على كل شيء وهو ما يتسبب في شعورها بالخوف، بالإضافة إلى أنه كان يفتعل خلافًا معها لمجرد سلامها على أي شخص، فقررت الانفصال عنه.

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وبعدها تزوجت من المخرج طارق العريان قبل حوالي 13 عامًا، والذي تعبر عن حبها الدائم له في أي مناسبة أو لقاء صحفي، وتعتبره ليس زوجها فقط، بل صديقها وأبيها.



كندة علوش وعمرو يوسف

الفنانة السورية كندة علوش كانت من بين النجمات اللاتي لم يجدن السعادة في زيجاتهن الأولى، حيث كانت مرتبطة بالسيناريست فارس الذهبي، لكنها قررت الانفصال عنه بهدوء في 2016، وانتشر وقتها أن سبب ذلك هو تفضيل "الذهبي" لإقامة كندة بسوريا وهو ما رفضته لارتباطها بعدة أعمال في القاهرة التي قررت الإقامة بها مؤخرًا.

وبعدها تزوجت من صديقها الفنان عمرو يوسف، وأنجبت منه طفلتها حياة، وتوقفت عن التمثيل منذ علمها بخبر حملها وحتى الآن، حيث تعتبر كندة زوجها الحالي هو "حب عمرها" وسببًا في تعويضها عن أشياء كثيرة مرت بها في حياتها.

رويدا عطية

الفنانة السورية رويدا عطية، قد كشفت في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، عن أنها تزوجت في سن السابعة عشر، وتعرضت للإهانات والعنف الجسدي واللفظي، لكنها قررت الصبر على ما تمر به لفتة إلى أن وصلت لعمر الـ26 عامًا فقررت الانفصال.

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لكن رويدا تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال مغترب لبناني أسترالي، ورفضت الكشف عن اسمه أو صورته، وأنجبت منه مولودها الأول قبل أشهر، وأطلقت عليه اسم زين.

ريهام عبد الغفور وشريف الشوبكي

الفنانة ريهام عبد الغفور تحدثت أيضًا عن سبب طلاقها من زوجها الأول مرتين، ففي البداية اكتشفت ريهام خيانة زوجها لها، فانفصلا، لكن عائلتها أصرت على العودة له مرة ثانية بسبب خوف والدتها على حفيدها، لكن ريهام شعرت بالغضب وقتها بسبب إصرارهم على العودة لزوجها بعد الخيانة، خاصةً وأن عودتها كانت تحت ضغط، لكنه كرر خيانته لها ثانية وكان الانفصال للمرة الثانية وقتها هو الحل.

وبعد طلاقها، تزوجت ريهام للمرة الثانية من شريف الشوبكي، حيث دائمًا ما توثق ريهام عبد الغفور أسعد لحظاتها معه وتشاركها مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا نشرت ريهام صورة من زفافها وعلقت عليها قائلة: "هنا حيث مرت علينا سنوات كثيرة من الحب غير المشروط، سنوات من الدعم".

ديمة بياعة وأحمد الحلو

ديمة بياعة أيضًا كانت قد تزوجت في المرة الأولى من الفنان تيم حسن، لكنها انفصلت عنه بعد تعرضها للخيانة، لكن بعد ذلك تزوجت من رجل أعمال يُدعى أحمد الحلو، الذي أكد في تصريح سابق له أن علاقتهما بدأت حين جمعتهما المواقف الإنسانية والصداقة عقب انفصالها عن تيم.

وكانت ديمة قد أكدت في لقاء تلفزيوني مؤخرًا، أن علاقة زوجها الثاني بابنيها من تيم، جيدة جدًا، فهو صديق لهما، كما عبرت عن مدى سعادتها معه.

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