كاظم الساهر يغني من كلمات الشاعرة لميعة عباس "أتدخنين"

يترقب جمهور الفنان كاظم الساهر، "قيصر الغناء العربي" كما يفضل معجبوه تسميته، عمله الجديد، بعد أن وقع نظره على طرح أغنية ستكون كلماتهما من قصيدة الشاعرة العراقية لميعة عباس بعنوان "أتدخنين"، فهذا النوع من الأغاني لن يكون الأول للفنان العراقي، خاصة وأن الساهر اعتاد على تقديم القصائد العربية الغنائية، التي حظيت بأصداء واسعة بين جمهوره في الوطن العربي، فأصبح يتميز بهذا اللون الغنائي دون غيره من الفنانين.

و"أتدخنين" التي سيتعاون فيها القيصر مع الموزع الموسيقي، ميشال فاضل، هي قصيدة ردّت فيها الشاعرة العراقية لميعة على الشاعر السوري عمر أبو ريشة عندما حاول الأخير أن يتودد إليها ويغازلها في مهرجان "المربد الشعري" الذي تقيمه وزارة الثقافة في العراق منذ عام 1971.

اقرأ ايضا:كاظم الساهر يعتذر ويوضح الاسباب وراء طلب تغيير لقبه

وتحمل القصيدة كلمات في مطلعها:" أتدخنين لا.. أتشربين لا.. أترقصين لا.. ما أنت جمع لا؟ أنا التي تراني كل خمول الشرق في أرداني.. فما الذي يشد رجليك إلى مكاني.. يا سيدي الخبير بالنسوان.. إنّ عطاء اليوم شأن ثان.. حلق فلو طأطأت.. لا تراني".

Advertisements

وفي سياق آخر؛ يتجهز كاظم الساهر للمشاركة في "مهرجانات بيت الدين الدولية" من الأول حتى الثالث من أغسطس المقبل، كما يطلّ في ثلاثية في مهرجان "المربد الشعري" الدولي الذي يستقطب أبرز الفنانين، وهو محطّةٌ ثقافيةٌ وفنيةٌ من إهدن في شمال لبنان، في 26 و27 و28 يوليو الحالي، وتاليًا مقطع فيديو نادر لقصيدة "أتدخنين" بصوت الشاعرة لميعة عباس، والتي سيغنّيها "القيصر" في عمله الفني المقبل.

قد يهمك أيضا:

شوّق الفنان كاظم الساهر جمهوره بنشر مقطع من أغنية مُصوّرة جديدة له.

كاظم الساهر يبدأ سلسلة حفلاته في السعودية ويشعل مسرح جدة