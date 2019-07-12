كريم عبد العزيز ينشر صورة لوالدته مع أبيه الراحل عبر "إنستغرام"

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، للمرة الأولى صورة تجمع والديه، السيدة جيلان زويد، والنجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث فاجئ النجم الشاب متابعيه بالصورة معبرًّا عن فخره بأبويه.

وقد كتبت كريم محمود عبد العزيز تعليقا على الصورة: "عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي..أبويا و أمي"، وانهالت التعليقات من زملاءه النجوم والجمهور التي تشيد بلفتته.

وقد بدا الفنان الراحل محمود عبد العزيز في الصورة مرحًا ومبتهجًا كالعادة، ولم يحدد نجله تاريخ التقاط الصورة التي تعود لسنوات طويلة مضت، خصوصًا وأن النجم محمود عبد العزيز كان قد طلق السيدة جيلان زويد ليتزوج بالمذيعة بوسي شلبي، حيث بقى معها حتى رحيله.

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محمود عبد العزيز رزق من زوجته الأولى بنجليه الفنانيين كريم ومحمد محمود عبد العزيز، ولم يزرق من بوسي شلبي بأطفال.

نجل محمود عبد العزيز يحتفل بذكرى ميلاده

يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز كان قد احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاد أبيه الراحل، من خلال صورة ورسالة مميزة له، وقد تألق الفنان الشاب في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلي "شقة فيصل"، و"هوجان"، والأخير تشارك في بطولته مع صديقه النجم محمد إمام، حيث حقق "هوجان" نجاحًا كبيرًا، وتصدر محركات البحث طوال أيام شهر رمضان 2019.

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