حسام داغر ينشر صورًا من كتابه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان حسام داغر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من كتابه الجديد "استديو الممثلين". وعلق حسام على الصور: "من كتابي الجديد، قريبا". يذكر أن الفنان حسام داغر شارك في مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة الفنانة مي عز الدين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، العمل من تأليف مصطفي عمر، وإخراج أكرم فريد، ومسلسل "زلزال" من تألف عبدالرحيم كمال وأخراج إبراهيم فخر.

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