محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس مسلسل "الدالي"، والذي عُرض في 2007. وظهر في الصورة حسن الرداد وأحمد صفوت وعمرو يوسف ودينا فؤاد وإيناس كامل. Advertisements وعلقت دينا على الصورة: "أبناء الدالي سنة 2007، أيامنا الحلوة". وتدور أحداث مسلسل "الدالي"، حول رجل الأعمال والسياسي سعد الدالي والذي ينتمي لعائلة مرموقة، يتعرض لمحاولة اغتيال تنتهي بوفاة ابنه الكبير وجميع أفراد طاقم الحراسة، ومن هنا تبدأ الأسئلة تحوم حول حقيقة شخصية الدالي ومصدر ثروته مع بدء تحقيقات الشرطة بالحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد تنشر صورة مع حسن الرداد وعمرو يوسف في "الدالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.