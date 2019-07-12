زاب ثروت يوجه رسالة لابن عمه "أوس أوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر مطرب الراب زاب ثروت، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بابن عمه الفنان محمد أسامةالشهير بـ "أوس أوس". وكتب زاب ثروت: "مبروك يا أوس أوس المسلسل الجديد، دايماً ناجح جداً ومفرحنا بيك، يا ابن عمي". Advertisements ورد أوس أوس على تدوينة زاب ثروت قائلا: "حبيبى أخويا والله مش ابن عمى". وأعلن نجم "مسرح مصر" الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، عن تعاقده على مسلسل جديد يحمل اسم "روحين في زكيبة"، يجمعه بصديقه الفنان حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

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