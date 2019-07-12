كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 06:51 صباحاً - نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

حليمة بولند اطلت بفستان اخضر مكشوف الكتفين وقصير اظهر الكثير من مفاتنها.

وعلقت حليمة بولند على الصورة قائلة: “جمال الشكل يجذب الانسان ولكن جمال النفس يأسره

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كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تكشف عن مفاتنها وتتحدث عن جمال الروح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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