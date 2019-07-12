شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى بطلة أولى حكايات "نصيبى وقسمتك 3" بعنوان "براد شاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك على الفنانة هبة مجدى لبطولة الحكاية الأولى من الجزء الثالث والتى تحمل اسم "براد شاى" ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، أمام الفنان هانى عادل، حيث انطلق تصوير أول مشاهد العمل هذا الأسبوع للعرض فى شهر سبتمبر المقبل.



هبة مجدى

ويشارك فى بطولة حكاية "براد شاى" تونى ماهر ومى فخرى اضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.



هبة مجدى

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واعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.