شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم كريستين بيل المنتظر ‘FORD v FERRARI’ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور النجم كريستيان بيل بفارغ الصبر عرض أحدث أعماله السينمائية ‘FORD v FERRARI’ الذى انتهى من تصويره بالكامل منذ فترة قبل إعلان الشركة المنتجة له عن موعد طرحه.

الشركة حددت شهر نوفمبر المقبل، أى بعد أربعة أشهر من الآن لعرض الفيلم حول العالم على أن يبدأ طرحه منتصف نوفمبر يوم الخامس العشر بالتحديد، وذلك بعدما تشوق الجمهور للفيلم الذى يعود بالزمن إلى فترة الستينات من القرن الماضى ليعود بالأحداث إلى الصراع التاريخى فى عالم السيارات بين شركة فورد وفيرارى، والذى كان يعتبر آنذاك علامة فارقة فى سوق السيارات وأحدث نقلة كبيرة لا زلنا نعيشها إلى الآن.

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