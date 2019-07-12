شاهد.. هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في اول حفل بعد تعافيها

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 05:48 صباحاً - أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في أولى حفلاتها بعد تعافيها من الوعكة الصحية. وقد نشرت هيفاء وهبي فيديو لها وهي تتجه لحفلها الغنائي في الساحل الشمالي المصري بصحبة محمد وزيري مدير أعمالها. كما تناقل رواد مواقع التواصل مشاهد من الحفل حيث ظهرت هيفاء وهبي بكامل حيويتها وجمالها.

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