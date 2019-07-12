شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس وحمزة نمرة ودنيا بطمة نجوم مهرجان إفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن مهرجان إفران الموسيقى الدولى نخبة من نجوم العالم العربى والمغاربة فى نسخته الرابعة المقرر انطلاقها رسميًا مساء السبت 20 يوليو المقبل ويستمر على مدار 8 أيام متتالية. وكشف المهرجان عن القائمة الأولية للنجوم المشاركين فى هذا الموسم، بداية مع الفنان العراقى ماجد المهندس، والمطربة المغربية دنيا بطمة، ومشاركة مصرية خاصة للفنان حمزة نمرة، بجانب المغاربة حاتم عمور وزهير بهاوى. Advertisements ويعد المهرجان الوجهة الفنية والثقافية الأولى للمدينة الجبلية، ويهدف بالأساس لتشجيع روح السياحة للمنطقة وتسليط الضوء على التراث المغاربى الأصيل بالإقليم الواقع بين مدنتي فاس ومكناس شمالى المملكة تحت رعاية الملك محمد السادس، ويعود هذا العام بدورته الرابعة على مدار ثمانية أيام متتالية، بعد أصداء النجاح الجماهيري التى طالت موسمه السابق، الذى شهد حضور نخبة من النجوم العرب، على رأسهم اللبنانى راغب علامة والمغربي عبد الحفيظ الدوزي والمغربى زكرياء الغفولى والمغربية نبيلة معن.

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