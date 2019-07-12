صورة تجمع فريق "la casa de papel" قبل الجزء الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان بيدرو ألونسو، الذي قدم دور برلين في المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel" صورة لفريق عمل الجزء الثالث من المسلسل، قبل انطلاق الجزء الثالث من المسلسل.

وكتب الفنان بيدرو ألونسو: "ها نحن قادمون".

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ومن المقرر أن يُطرح الموسم "la casa de papel" في 19 يوليو المقبل، حصريًا على "نتفليكس".

ويشهد الموسم الجديد ظهور ألفارو موتى، المعروف بشخصية "البروفيسور"، وأورسيلا كوربرو الشهيرة بدور "طوكيو"، وميجيل إيران فى دور "ريو"، وخايمى لورنتى في دور "دنفر"، وألبا فلوريس في دور "نيروبى"، وإيتزيار إيتونو في دور "راكيل".​