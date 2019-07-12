تعليق أصالة على حفلها بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من حفلها بالباحة، تعلق بها على الحفل.
وكتبت أصالة: "سعدت جدًّا اليوم بحفل الباحة، وبتمنّى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها السّاحرة وناسها الكرام الطيّبين".
تألقت الفنانة السورية أصالة، بحفلها المقام في مدينة الباحة السعودية، بمجموعة من أفضل أغانيها، وغنت أصالة مجموعة من أشهر أغانيها، منها "ذاك الغبي، كان يهمني، بنت أكابر"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور السعودي.
تأتي حفلة أصالة ضمن سلسلة حفلات صيف الباحة، وذلك على مسرح القرية التراثية بمراوة، مع الفنان عبادي الجوهر.
وكانت أصالة نصري، طرحت أغنية جديدة لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بعنوان "كبير الشوق"، وهي باللهجة الخليجية ولاقت استحسان جمهورها.
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