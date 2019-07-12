شيماء سيف توجه رسالة للمنتجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الفنانة شيماء سيف، إنها تعشق كل أنواع التمثيل ولا تميل للكوميديا فقط، وسبب تقديمها للكوميديا لأنها الأدوار التي تعرض عليها.

وأضافت شيماء سيف، خلال حوارها مع إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم"، أنها تتمنى أن يسند لها المنتجون أدوار تراجيديا، لأنها ترى أن الممثل يقوم بكل الأدوار.

وتابعت شيماء سيف، أن سبب نجاحها مع دنيا سمير غانم، أنها كانت من جمهورها، قبل أن تأتيها فرصة العمل معها في مسلسل "لهفة".

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