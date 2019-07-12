مصطفى خاطر يهنئ منتخبي الجزائر وتونس بالتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة وجه بها رسالة للمنتخب الجزائري والتونسي، عقب التأهل لربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية. وكتب خاطر: "مبروك منتخب الجزائر محاربوا الصحراء أداء مشرف ورجولي وفوز وتأهل مستحق، وألف مبروك لإخواتنا التوانسة أحسنتم صعود مستحق وتحسن في الأداء وروح قتالية عالية .. منتخب تونس". وصعد المنتخب الجزائري لربع نهائي البطولة بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بينما صعد المنتخب التونس بالفوز على مدغشقر 3-0.

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