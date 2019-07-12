ليالي الصيفية| ميريام فارس بشواطئ لبنان وأوس أوس في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

هاجر أحمد

حرصت الفنانة هاجر أحمد، على قضاء إجازة الصيف، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" ظهرت بها في حمام السباحة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

ميريام فارس

وتوجهت الفنانة ميريام فارس لقضاء العطلة الصيفية، في أحد الشواطئ اللبنانية، وحرصت على مشاركة صورها التي ظهرت بها في حمام السباحة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

أوس أوس

نشر الفنان أوس أوس، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع"إنستجرام"، ظهر فيها مارينا بالساحل الشمالي.

محمد محمود عبدالعزيز

ونشر المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له في العاصمة الفرنسية باريس.

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نسرين طافش

نشر الفنانة نسرين طافش،صورة جديدة لها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية والتي ظهرت فيها من أمام كاتدرائية ميلانو.

أحمد كامل

أما الفنان الشاب أحمد كامل، فقد شارك متابعيه بصورة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام، وهو يستمتع بإجازته الصيفية على الشاطئ.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الإسكندرية.

إنجي شرف

وشاركت الفنانة إنجي شرف،جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الشواطئ.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الشواطئ.

حمدي الميرغني

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية في أحد الشواطئ، وظهر الميرغني على البحر في إطلالة نالت إعجاب متابعيه.