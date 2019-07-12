رويدا عطية تكشف تعرّضها للعنف من زوجها الأول

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة السورية رويدا عطية أنها تعرضت للعنف اللفظي والمعنوي والجسدي من قبل زوجها الأول. وذلك خلال استضافتها في البرنامج الاجتماعي "مع أو ضدّ" الذي تقدمه الإعلامية علا فارس عبر قناة "بي إن دراما". حيث أوضحت، أنها تزوجت عندما كانت في عامها الـ17 برجل يكبرها بـ 20 عاماً، بعد أن وقعت بحبه بسبب "كلامه المعسول". مشيرةً إلى أنها اختارته شريكاً لحياتها لأنها كانت تبحث عن شبيه لوالدها الذي فقدته في سنّ صغير، لكنها اكتشفت أن الصورة مشوّهة.

وأضافت أنها عاشت معه في منزل أهله ومع والدته التي كانت سئية جداً بحقها، لكنها صمتت عن معاناتها لأنها تزوّجته بدون موافقة أهلها الذين قاطعوها لسنوات.

ولفتت إلى أنها تعرضت للمزيد من العنف بعد مشاركتها ببرنامج سوبر ستار خوفاً من أن تخرج عن طوعه، موضحة أنه وافق على مشاركتها في البرنامج ليستغل صوتها مادياً.

وعبّرت عن ألمها من العنف الجسدي واللفظي ذاكرة بعض العبارات التي كان يقولها لها: كـ"انت ابشع امرأة بالتاريخ، منيح اللي انا متزوجك مين كان بيقبل فيكي". لافتة إلى أنها اتخذت القرار بطلب الطلاق في العام 2006، بعد مشاركتها في البرنامج بثلاث سنوات، وصدمت الجميع بقرارها لأنها لم تفصِح يوماً عن معاناتها الطويلة في حياتها الزوجية.

