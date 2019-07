شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه فى أمريكا.. عرض Dora and the Lost City of Gold فى لبنان والهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون علي فيلم " Dora and the Lost City of Gold " عن المواعيد الرسمية لعرض العمل بدور السينما في العالم ، حيث من المقرر أن يعرض في لبنان و الهند و سيريلانكا 2 أغسطس المقبل ، في حين حدد له أن يعرض بالولايات المتحدة الامريكية 9 أغسطس القادم. كما يعرض الفيلم في بلجيكا وفرنسا والفلبين في 14 أغسطس القادم ، و بالكويت وروسيا سيعرض العمل يوم 15 أغسطس المقبل. تدور احداث الفيلم حول " درة " و هي مستكشفة ذكية في سن المراهقة ، تقود صديقاتها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك في بطولة " Dora and the Lost City of Gold " عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم إيفا لونجوريا و إيزابيلا مونير و مايكل بينا، و غيرهم .

من تريللر الفيلم

من تريللر الفيلم

من تريللر الفيلم

