شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة الموزع أحمد إبراهيم زوج أنغام لزوجته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت "الخليج 365"من مصادر مقربة، أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام قد أعاد طليقته وأم أبنائه في الأول من شهر مايو الماضى.

وقام ابراهيم بإعادة طليقته مرة أخرى إلى ذمته دون علمها ؛ حيث أنه كان قد طلقها في ٢٨ مارس الماضي وبالتالي يحق له إعادتها لذمته قبل انتهاء فترة العدة.

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