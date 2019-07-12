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كواليس عودة الموزع أحمد إبراهيم زوج أنغام لزوجته الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت "الخليج 365"من مصادر مقربة، أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام قد أعاد طليقته وأم أبنائه  في الأول من شهر مايو الماضى.

 

وقام ابراهيم بإعادة طليقته مرة أخرى إلى ذمته دون علمها ؛ حيث أنه كان قد طلقها في ٢٨ مارس الماضي وبالتالي  يحق له إعادتها لذمته قبل انتهاء فترة العدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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