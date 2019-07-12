شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الأمريكية مايلى سايرس تعبر عن حزنها الشديد لوفاة خنزيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة والمطربة الهوليودية مايلى سايرس التى عرفت بأشهر الآغانى الآمريكية مثل " Wrecking Ball ، We can’t stop ، The climb " ، والمسلسل الآمريكى الشهير " Hannah montana " ، والتى تعرف برقتها واحساسها الشديد، تحتل مكانة كبيرة فى قلوب الجماهير حول العالم، ويتابع أخبارها جميع الفئات مثل "اأطفال، المراهقين، الشباب، الكبار"، ولكن كان اليوم 11 من شهر يوليو يوم حزين جداً لدى الفنانة المحبوبة.

نشرت الفنانة الآمريكية مايلى سايرس صورة بخاصية " ستورى" على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لخنزيرتها التى كانت تربيه وترعاه فى منزلها معبرة عن حزنها الشديد لوفاته، حيث عبرت كلماتها عن مدى الحزن والآسى التى شعرت بهما بسبب مواجهتها لموقف وفاته خاصة أنها كانت شديدة التعلق به.

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وقد ذكرت الفنانة مايلى سايرس فى كلماتها أنها حزينة جداً لنشر خبر وفاة خنزيرتها ولا تصدق ما حدث، وأنها سوف تتذكرها دائماً، كما عبرت أيضاً على شكرها لخنزيرتها على الآوقات السعيدة واللحظات الضاحكة التى قضوها سوياً .