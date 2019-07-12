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شكرا لقرائتكم خبر عن بالهوت شورت.. آخر إطلالات جاستين بيبر وهايلى بالدوين فى شوارع هوليود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يحظي أى ظهور للثنائى جاستين بيبر وهايلى بالدوين بمتابعة كبيرة من جانب وسائل الإعلام نظراً للجماهيرية العريضة الذى يحظى بها كلاهما على مستوى العالم فالأول نجم كبير فى الغناء بينما الثانية واحدة من أهم عارضات الأزياء فى العالم، لذا لم يكن غريباً أن تحظى إطلالتهما الأخيرة فى شوارع مدينة هوليود بتركيز من قبل مصورى الباباراتزى.
النجم جاستين بيبر وزوجته هايلى بالديون ظهرا بهدف التسوق فى غرب هوليود مثلما ذكر تقرير نشر فى موقع الديلي ميل أكد أنهما اهتما على مدار الأمس بالتسوق فى شوارع المدينة.
جاستين بيبر
هايلى بالدوين
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