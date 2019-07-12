خاص| نقابة الموسيقيين تمنع حفلات أغاني المهرجانات في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مجلس النقابة، قرر منع حفلات "غناء المهرجانات" في الساحل الشمالى.

وأضاف مرتضى، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن القرار جاء بعد دخول عدد من "الدخلاء" على مهنة الغناء، أو ما يسمون أنفسهم (مغنيّ مهرجانات) ولا أحد يعرف كيف أصبحوا نجومًا كما يقولون، خصوصا أنهم غير مسجلين في النقابة وليسوا أعضائها، ولذلك قررت النقابة منع هذه النوعية من الأغاني أن تصل لابناءنا في أي حفل".

وتابع مرتضي: "النقابة تعرف أن ما يسمون أنفسهم مغني مهرجانات، غير مؤهلين للتعامل مع الجمهور ولا تمت أغانيهم للفن بصلة بل وقد تسيء إلى أمن الوطن".