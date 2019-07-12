سلاف فواخرجي مع نجليها وروجينا بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، بإطلالة جذابة.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

حكيم

نشر المطرب حكيم، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من حديقة منزله، وهو يتناول "الشاي".

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود قصير.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بابنيها "حمزة"، و"علي".

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بطبيبها الخاص.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "قبعة".