شاهد كيف تفاعل جمهور الباحة مع الفنانة أنغام !

أحيت الفنانة المصرية أنغام ، الحفل الأول لها بمنطقة الباحة على مسرح القرية التراثية . وتفاعل الجمهور مع الفنانة المصرية ، والتي غنت عدد من أشهر أغانيها ومن ضمنها “سيدي وصالك” .

توافدت جموع كبيرة، مساء يوم الأربعاء، على مسرح القرية التراثية في مدينة الباحة السعودية، لحضور حفل المطرب محمد عبده والمطربة المصرية أنغام. ويأتي الحفل ضمن حفلات الصيف التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، وتتواجد أنغام لأول مرة في مدينة الباحة، بعد 17 يومًا من إحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة جدة، يوم 23 يونيو الماضي. وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية، قد نشر صورًا من الاستعدادات للحفل، والإقبال الكثيف، وعلّق بالقول:“محمد عبده وأنغام في الباحة“.