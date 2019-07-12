أكدت الفنانة التونسية غالية بن على ، أنها لا تسعى للبحث عن البطولة المطلقة فى السينما و قالت لا أفعل هذه الخطوة إذا عرض عليا يعمل يكون إضافة شاملة لكى شئ أحبه وتكون شخصية " مبهرة " للجميع فى الوطن العربي .
وأضافت خلال تصريحاتها لـ " الوفد " ، إذا تم عرض عمل سينمائى مصري عليا لا أتردد فى خوضهو أجيد اللهجة المصرية و " كلام الشوارع " ايضاً أعرفه بشكل كبير .
وعن التراث المصري التى تفضل أن تستمع إليه قالت " غالية " ، أعشق المنشدين الدينين منهم عبد الباسط عبد الصمد و الشيخ الطبلاوى و أيضاً المطربة جمالات شيحة .
أما تهتماتها خلال الفترة القادمة قالت ،
و عن نجاح حفلاتها داخل مصر قالت ، الجمهور المصرى " جمهور عريق " و بينى و بينه حالة تفاهم كبيرة و يشجعنى دائماً على كل ما أقدمه .
و أشارت " غالية " إلى إستعدادها التام للغناء علي مسرح " قرطاج الأثري الكبير " بمهرجان قرطاج الدولي فى دورته الـ 55 بـ تونس ، يوم 27 من يوليو الجاري .
كانت هذه تفاصيل خبر التونسية غالية بن على لـ "الوفد": أعشق كلام الشوارع المصرية و نفسي أمثل بـ"أم الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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