التونسية غالية بن على لـ "الوفد": أعشق كلام الشوارع المصرية و نفسي أمثل بـ"أم الدنيا"

أكدت الفنانة التونسية غالية بن على ، أنها لا تسعى للبحث عن البطولة المطلقة فى السينما و قالت لا أفعل هذه الخطوة إذا عرض عليا يعمل يكون إضافة شاملة لكى شئ أحبه وتكون شخصية " مبهرة " للجميع فى الوطن العربي .

وأضافت خلال تصريحاتها لـ " الوفد " ، إذا تم عرض عمل سينمائى مصري عليا لا أتردد فى خوضه

و أجيد اللهجة المصرية و " كلام الشوارع " ايضاً أعرفه بشكل كبير .

وعن التراث المصري التى تفضل أن تستمع إليه قالت " غالية " ، أعشق المنشدين الدينين منهم عبد الباسط عبد الصمد و الشيخ الطبلاوى و أيضاً المطربة جمالات شيحة .

أما تهتماتها خلال الفترة القادمة قالت ،

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أهتم بالموسيقى الكلاسيكية الأوربية و أضيف خلالها مقامات عربية تتناسب مع نوعيتها بشكل إحترافى و أقدمه للجمهور .

و عن نجاح حفلاتها داخل مصر قالت ، الجمهور المصرى " جمهور عريق " و بينى و بينه حالة تفاهم كبيرة و يشجعنى دائماً على كل ما أقدمه .

و أشارت " غالية " إلى إستعدادها التام للغناء علي مسرح " قرطاج الأثري الكبير " بمهرجان قرطاج الدولي فى دورته الـ 55 بـ تونس ، يوم 27 من يوليو الجاري .