بعد الإقبال الجماهيري الكبير.. مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، ١٥ ليلة عرض أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل.



ومن المقرر أن يمتد العرض ابتداء من يوم غدًا الجمعة الموافق

١٢ يوليو الجارى يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء، نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي."بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراجله بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

يذكر ان المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.