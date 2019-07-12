قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، ١٥ ليلة عرض أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل.
ومن المقرر أن يمتد العرض ابتداء من يوم غدًا الجمعة الموافق
"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج
يذكر ان المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإقبال الجماهيري الكبير.. مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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