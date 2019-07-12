من 2011 لـ 2019.. حكاية وفاة الزعيم عادل إمام 7 مرات

تلاحق بعض الفنانين شائعات الوفاة منذ فترة كبيرة، خاصة النجم عادل إمام، التي تلاحقه شائعات وفاته منذ العشر سنوات، وهذه لم تكن السابقة الأولي للشائعات حول وفاته .

ترصد "بوابة الوفد"، عدد الأخبار التي أثيرت حول وفاة الفنان القدير عادل إمام، والتي بدأت منذ عام 2011، حتي الآن، وفي كل شائعة يخرج نقيب المهن التمثيلية او أحد أقاربه لينفي شائعة خبر وفاة الزعيم عادل إمام.

ففي عام 2011، بدأت الشائعات حول وفاة الفنان عادل إمام، وخرج وقتها نافيًا ذلك من خلال مداخلة مع قناة العربية "أنا كويس ومافيش أي حاجة ومتعود كل عام يحدث ذلك، فالحمد لله إن الواحد يقرأ نعيه بدلاً من واحد آخر يقرأه له".

وفي ديسمير عام 2012، انتشرت شائعات لوفاة الفنان القدير عادل إمام، أثر سكتة قلبية، وتداولت آنذاك الاخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وخرج في ذات الوقت أحد أقاربه آنذاك، ونفي خبر الوفاة، مؤكدين أنها شائعات ليست لها أساس من الصحة .

وفي عام 2014، انتشرت عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تشير إلى وفاة الفنان عادل إمام، ولكن الزعيم لم يهتم بتلك الشائعات وقرر أن يرد من خلال حضوره حفل تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر آنذاك.

أما في 2015، ترددت أنباء عن وفاة عادل إمام فى المستشفى إثر وعكة صحية تعرض لها خلال تصوير مشهد صعب في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، وبدأت المواقع

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تنشر صور "نعش" وهمي.

وتكرر الأمر في عام 2017، وانتشرت شائعات تفيد بوفاة الزعيم، إلا أن الأمر لم يعد يشغل اهتمامه بسبب انتشاره بصورة شبه سنوية على مدار مشواره الفني .

في مايو 2019، بعد انتشار أنباء خبر وفاة الفنان عادل الإمام، بعد تدهور حالته الصحية، وغيابه عن السباق الدرامي الحالي بشكل مفاجئ.

وظهر الفنان المصري لأول مرة ونفى كل الشائعات التي ادعت أن حالته الصحية قد تدهورت، قائلًا: أنا الحمد لله زي الفل..أنتوا موتوني تاني ولا إيه" .

وأخيرًا، جدلًا اليوم الخميس، حول شائعات التي أثيرت خلال الساعات الماضية؛ فور انتشار خبر وفاة الزعيم عادل إمام، وتناقلت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ خبر رحيل الزعيم وسط تكتُّمِ أبنائه على حقيقة الأمر، وعدم ردهم على التساؤلات.

ليخرج من جديد، نقيب المهن التمثيلي، أشرف ذكي، لينفي شائعة خبر الوفاة، مؤكدة أن صحة "الزعيم بخير"، مطالبًا بعدم تداول شائعات دون معرفة الحقيقة .