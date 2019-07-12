قال السيناريست حمدي يوسف، :"إنه بصدد التحضير لمسرحية جديدة من تأليفه، ويعود من خلالها للتعاون مع النجم هاني رمزي، الذي قدم له من قبل مسلسلي "عريس ديلفري" و"ابن النظام". مشيراً إلى أن المسرحية تدور في إطار كوميدي استعراضي، ولم يستقر بعد علىالاسم النهائي لها" .
وأضاف يوسف في بيان ، أن العمل سيضم نخبة من نجوم الكوميديا، منهم الفنان أحمد بدير، بجانب بعض نجوم الغناء، وأنه جاري التعاقد مع شاعر غنائي وملحن لعمل الاستعراضات المناسبة
وأوضح أنه يسعى من خلال هذا العمل لإعادة المسرح الكوميدي الاستعراضي إلى أزهى عصوره، وأنه سيعلن قريبًا عن تفاصيل أخرى خاصة بالعمل الذي يأمل أن ينال إعجاب الجمهور .
وكانت آخر مسرحيات هاني رمزي "كده أوكيه" عام 2003، وشاركه فى بطولتها كل من أحمد السقا، وشريف منير، ومنى زكي، وياسمين عبد العزيز .
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل المسرحية الجديدة لـ هانى رمزى و أحمد بدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.