لبلبة: بشير الديك صاحب فضل عليّ فى مشوارى الفنى

أعربت الفنانة لبلبة، عن تقديرها واحترامها للسيناريست بشير الديك، حيث ذكرت أن له فضلا كبيرا عليها في العمل الفني، هو و المخرج عاطف الطيب .
وذكرت ، أنها قامت بعمل 86 عملًا فنيا، ويُعد أهم فيلمين في حياتها هما "ليلة ساخنة"، و"ضد الحكومة"، وترى أنهم أهم اعمالها،حيث اعتاد الجمهور على ظهورها في الأفلام بدور كوميدي، ولكن دورها في فيلم "ضد الحكومة" فاجأ الجميع، والفضل يرجع إلى الله وعاطف الطيب و بشير الديك.
كما تابعت " لبلبة " ، " فيلم ليلة ساخنة خدت
يذكر أن الفنانة شاركت مؤخراً فى فيلم " كازبلانكا " مع المخرج بيتر ميمى ، و الذى يعرض حاليا بصالات العرض السينمائى .
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