محمد عبد الحافظ وهند عاكف يحضران عزاء شقيقة المطربة أمينة

حرص الفنان محمد عبد الحافظ و الفنانة هند عاكف و الفنان أحمد بجة، على تقديم واجب العزاء للمطربة أمينة فى وفاة شقيقتها " عزة الفخرانى " بمسجد الحامدية الشاذلية مساء اليوم الخميس . الشاذلية مساء اليوم الخميس . وكانت عزة وافتها المنية فجر الاثنين الماضي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة بمنزلها، وشيع جثمانها بمسقط رأسها Advertisements في الإسكندرية . وفي سياق آخر شاركت أمينة والمطرب العراقي محمد السالم في إحياء حفل غنائي ضخم على المسرح الروماني ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجاليات يوم الأحد الماضي .

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