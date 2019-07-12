موجز "الفن": مصطفى قمر يتعرض لحادث سير.. وهذه تطورات قضية باتريك مبارك

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية توقيف الممثل باتريك مبارك بعد التحقيق معه إخلاء سبيل باتريك مبارك بسند إقامة وهذا ما قاله محاميه شكران مرتجى برسالة غاضبة للمتنمرين وتلقى الدعم من صفاء سلطان ولجين عمران بعد دعمها لإسرائيل.. ملكة جمال العراق تناشد ترامب لحمايتها وابن نتنياهو يعبر عن دعمه لها مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويتوجّه الى المستشفى وفاة والدة الفنان مروان خوري أحمد السعدني يثير الجدل: مصر مفيهاش بنات حلوة المحكمة الاسبانية تثبت أبوة خوليو إغليسياس لرجل يبلغ من العمر 43 سنة المزيد المزيد

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