مشاعل الشحي وزوجها.. إثارة الجدل مهنة يحترفانها بإتقان

ميرنا وليد - بيروت - اثارة الجدل مهنة يحترفها بشكل كبير الثنائي ​مشاعل الشحي​ وزوجها ​أحمد خميس​، فالثنائي لا ينفك عن نشر فيديوهات وصور تصدم متابعيهما، فمن فيديو يحتوي على لقطات غزل وتقبيل وعضّ، إلى نشر صورتهما أثناء الصلاة والدعاء إلى الله معاً تزامناً مع بداية شهر رمضان، إلى نشر فيديو لشجار وقع بينهما. يبدو أن الثنائي لا يوفر أية مناسبة للظهور وإحداث البلبلة.

في جديد مسلسل الثنائي، كان خوض الشحي لتحدي "غطاء الزجاجة" bottlecapchallenge ، فصورت مشاعل فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تقوم بوضع زجاجة الماء على رأس خميس لتقوم بركلها، لكن الشحي أخطأت في الهدف المطلوب وقامت بركل زوجها على وجهه.

الفيديو لاقى انتشاراً كبيراً وانهالت التعليقات والإنتقادات على تصرف مشاعل الشحي وأحمد خميس، إذ اعتبر البعض أن الفيديو غير لائق لها ولزوجها، ويعتبر إهانة واضحة له، خاصة أنه وضع الزجاجة على رأسه ولم يحملها بيده، في وقت كانت الركلة مهينة له.

ولو افترضنا أن هدف الشحي كان التسلية وخوض التحدي، فما يظهر في الفيديو لا ينطبق على قواعد هذا التحدي، بل يبدو وكأنه فيديو لإثارة الجدل لا أكثر.