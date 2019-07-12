خاص الفن- ساندي: أعمل على ألبومي الجديد وتجربتي السينمائية في "عيش حياتك" ممتعةخاص الفن- هند صبري:...

ميرنا وليد - بيروت - قالت الفنانة المصرية ساندي أنها انتهت من تسجيل نصف أغنيات ألبومها الجديد " اتنين في واحدة" والذي يضم 8 أغنيات، وتعكف على تسجيل الأغنيات المتبقية من اجل طرح الألبوم في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنها انشغلت الفترة الماضية في فيلمها السينمائي "عيش حياتك" مع سامح حسين.

وأشارت ساندي فى تصريح خاص لموقع "الفن" أنها استمتعت بتجربتها في الفيلم مع سامح حسين والتي سافرت كثيراً الى العديد من الأماكن السياحية، مضيفة أنها كانت تتمنى أن يحقق نجاحاً أكبر على مستوى الايرادات الا أنه ظلم عندما طرح في دور العرض لافتة الإنتباه الى أنها كانت تخطط الى طرح الألبوم من خلال فيلم غنائي جديد ولكن المشروع تأجل وتتمنى أن تكمّله مجدداً.

الجدير بالذكر أن فيلم "عيش حياتك" هو من بطولة ساندي وسامح حسين وإدوارد ومحمد نور ومها أبو عوف وسامية الطرابلسي، ويهدف الفيلم إلى الترويج للسياحة المصرية في العالم بصفة عامة، وروسيا بصفة خاصة.