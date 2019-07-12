ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة التونسية هند صبري أنها تعتبر سنة 2019 عامها السينمائي مضيفة أن السينما بالنسبة لها تخصصها الأساسي وتحبها وكانت تريد العودة إليها والتركيز فيها بعد غيابها لأكثر من عامين عنها وهذا ما حدث هذا العام بالمشاركة في أكثر من فيلم.
وأوضحت هند لموقع "الفن" أنها بعد نجاح مسلسلها "حلاوة الدنيا" في عام 2017 قررت التركيز في السينما أكثر وتلقت عرضاً للظهور في فيلم "الممر" والمشاركة في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" ولم تترد في الموافقة عليهما خاصة وان الأول من اخراج شريف عرفة الذي حققت معه نجاحات مهمة والثاني مع المخرج مروان حامد الذي تحب العمل معه بعد أكثر من تجربة مميزة، موضحة أن طرح "الكنز 2" هذا العام أيضاً أسعدها.
واستطردت هند أنها كانت تتطلع الى الأفلام التونسية هذا العام وجاءت فكرة فيلم "نورا تحلم" الذي سيعرض قريباً عربياً وعالمياً في مهرجانات كبرى بالإضافة الى عرضه تجاريا في تونس ومصر والمغرب والجزائر والخليج وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هند صبري: 2019 عامي في السينما وأتطلع الى الأفلام التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.