خاص الفن- هند صبري: 2019 عامي في السينما وأتطلع الى الأفلام التونسية

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة التونسية ​هند صبري​ أنها تعتبر سنة 2019 عامها السينمائي مضيفة أن السينما بالنسبة لها تخصصها الأساسي وتحبها وكانت تريد العودة إليها والتركيز فيها بعد غيابها لأكثر من عامين عنها وهذا ما حدث هذا العام بالمشاركة في أكثر من فيلم.

وأوضحت هند لموقع "الفن" أنها بعد نجاح مسلسلها "حلاوة الدنيا" في عام 2017 قررت التركيز في السينما أكثر وتلقت عرضاً للظهور في فيلم "الممر" والمشاركة في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" ولم تترد في الموافقة عليهما خاصة وان الأول من اخراج ​شريف عرفة​ الذي حققت معه نجاحات مهمة والثاني مع المخرج ​مروان حامد​ الذي تحب العمل معه بعد أكثر من تجربة مميزة، موضحة أن طرح "الكنز 2" هذا العام أيضاً أسعدها.

واستطردت هند أنها كانت تتطلع الى الأفلام التونسية هذا العام وجاءت فكرة فيلم "نورا تحلم" الذي سيعرض قريباً عربياً وعالمياً في مهرجانات كبرى بالإضافة الى عرضه تجاريا في تونس ومصر والمغرب والجزائر والخليج وغيرهم.