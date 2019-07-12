خاص الفن- ما حقيقة زواج الشاعر علي المولى؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت بالايام الماضية اخبارا تؤكد زواج الشاعر علي المولى ، وباتصال خاص مع موقع الخليج 365 اكد علي انه وخلال عيد ميلاد حبيبته الذي صادف منذ ايام تقدم لها رسميا طالبا منها الارتباط الرسمي ولم تكن خطوبة بل انهما سيقيمان حفل الخطوبة قريبا.
نشير إلى أن الشاعر علي المولى نجح في اكتساح شارات المسلسلات الرمضانية بثلاثة تترات من كلماته هي "يا بتفكر يا بتحس"، شارة نهاية مسلسل الهيبة الحصاد "أزمة ثقة" غناء ناصيف زيتون ، وشارة مسلسل دقيقة صمت "يا دني " لمعين شريف
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