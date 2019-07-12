خاص الفن - ما حقيقة هجرة بشار إسماعيل إلى كندا؟

ميرنا وليد - بيروت - سخر الممثل السوري بشار إسماعيل من مروجي شائعة هجرته إلى كندا ونشرها على نطاق واسع من دون أدنى مصداقية.
وأكد لموقعنا أنه لم ولن يهاجر ولن يترك بلده سوريا، مشيراً إلى أن هواء الشام لا يقدر بكل كنوز الدنيا، وسيبقى فيها حتى الممات.
وكثرت الشائعات هذه الفترة فضربت عدة فنانين إن كان بالموت أو الحوادث أو الارتباط مثل شائعة وفاة حسام تحسين وشائعة تعرض هيا مرعشلي لحادث سير ووفاتها وزواج جيني إسبر
ويشار إلى أن بشار إسماعيل ظهر خلال رمضان الماضي بثلاثة أعمال هي "كونتاك" و"ناس من ورق" و"عندما تشيخ الذئاب".
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