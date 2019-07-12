خاص الفن- داليدا خليل بين عطلة الصيف وتحضيرات فنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة داليدا خليل الى انها تقضي فترة استجمام وراحة خلال هذه الفترة الصيفية وتحاول ان تقضي اغلب الاوقات مع عائلتها والاصدقاء بعد تعب اشهر من التصوير والاعمال في رمضان الماضي. بالاضافة الى ذلك تجتمع داليدا مع عدد من الشعراء والملحنين لاصدار اغنية جديدة من المرجح ان تكون توزيع ميشال فاضل وستبصر النور قريبا مشرية الى انها تعد بمفاجأة.
الجدير بالذكر أن مسلسل "أسود" خاضت من خلاله خليل السباق الرمضاني الماضي الى جانب ورد الخال وباسم مغنية وفيفيان أنطونيوس وفاء طربيه والكو داوود والياس الزيك وآخرين. العمل من تأليف الكاتبة كلوديا مارشيليان وإخراج سمير حبشي.
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