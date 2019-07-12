الصور الأولى لـ بوراك أوزجفيت بشخصيته الجديدة في «قيامة عثمان».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

يستعد النجم التركي بوراك أوزجفيت، الشهير عربيًا باسم «بالي بيك»، لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، والذي يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.

ونشرت إحدى الصحف التركية الصور الاولى لبوراك، بملابس شخصيته الجديدة، حيث ظهر في الصور وهو يرتدي زي محارب، ويمتطي جواد، وذلك استعدادًا لشخصية عثمان التي يقدمها في المسلسل، والذي خضع بسببه لتدريبات مكثفة في المبارزة بالسيف، اللياقة البدنية، وركوب الخيل.

Advertisements

مسلسل «قيامة عثمان» هو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل»، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

«قيامة عثمان» سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية «حب أعمى»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول.

يذكر أن الفنان التركي، تواجد خلال الأيام الماضية في بيروت للمرة الأولى وذلك لحضور افتتاح إحدى ماركات الملابس النسائية الشهيرة.

وتسببت زيارة النجم الشهير في أزمة كبيرة بسبب تدافع الجماهير لالتقاط صور تذكارية معه، الأمر الذي تسبب في تكسير واجهات المعرض وتم تهريب النجم عن طريق مخرج الطوارئ بعد أن ظل بعض الوقت في المستودع.