هانى رمزى يجهز لمسرحية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن السيناريست حمدي يوسف أنه بصدد التحضير لمسرحية جديدة من تأليفه، ويعود من خلالها للتعاون مع النجم هاني رمزي الذي قدم له من قبل مسلسلي “عريس ديلفري” و”ابن النظام”، مشيراً إلى أن المسرحية تدور في إطار كوميدي استعراضي ولم يستقر بعد على الاسم النهائي لها.

يوسف أضاف فى تصريحات صحفية أن العمل سوف يضم نخبة من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكبير أحمد بدير، بجانب بعض نجوم الغناء، مؤكداً أنه جاري التعاقد مع شاعر غنائي وملحن لعمل الاستعراضات المناسبة لأحداث المسرحية .

وأوضح يوسف أنه يسعى جاهداً من خلال هذا العمل إعادة المسرح الكوميدي الاستعراضي إلى أزهى عصوره، وأنه سيعلن قريباً عن تفاصيل أخرى خاصة بالعمل الذي يأمل أن ينال إعجاب الجمهور.