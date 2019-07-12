روجينا أكثر جاذبية بفستان أسود قصير في أحدث جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية روجينا لجلسة تصوير جديدة مع المصور أحمد أشكر.

روجينا ظهرت في الصور بطلتين مختلفتين حازت على إعجاب الجمهور، ونشرت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، صور منها، وظهر في الطلة الأولة بفستان أسود قصير يكشف عن مفاتنها.

الفنانة المصرية اختارت لها تسريحة شعر بسيطة، بينما ابتعدت في طلتها الثانية عن الفستان وظهرت ببنطلون وجاكيت أحمر، وبلوزة سوداء، وتركت شعرها منسدلا.

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الصور حازت على إعجاب جمهور روجينا الذي تغزل فيها من خلال سيل التعليقات عبر حسابها الخاص.

روجينا تغيبت عن السباق الرمضاني لهذا العام على غير العادة، ولم تشارك إلا كضيفة شرف في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، والذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم.

الفنانة المصرية كانت متواجدة في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «كلبش 2»، مع الفنان أمير كرارة، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.

روجينا من مواليد عام 1973، وكان عمرها في الصور 17 عاما، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية والدرامية الهامة، وتمكن المخرج محمد سامي أن يظهرها بشكل جديد من خلال مسلسل «مع سبق الإصرار»، وحققت نجاحا كبيرا.