محمود عبدالعزيز مع زوجته الأولى في صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز جمهوره في صورة قديمة لوالديه عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة ظهر فيها الفنان محمود عبدالعزيز وزوجته الأولى جيجي زويد وأم أولاده كريم ومحمد، وكتب معلقا: «عندما تجتمع الأصالة والرقي أبويا وأمي».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، والذي تغزل في والده الفنان الكبير، وفي والدته، والتي اختفت عن الأنظار ولا تظهر إلا نادرا.

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الفنان محمود عبدالعزيز تزوج في بداية حياته من جيجي زويد، وأنجب منها ولديه محمد وكريم، وانفصل عنها بعد 20 عام من الزواج.

الساحر تزوج بعد انفصاله عن زوجته بالإعلامية بوسي شلبي، والتي صرحت أنها كانت تحبه منذ سنوات، وكانت تتمنى الزواج منه، وظلت معه لسنوات حتى رحيله.

محمود عبدالعزيز من أهم نجوم السينما المصرية، قدم عدد من الأعمال المميزة ومنها : «الكيف، الساحر، العار، إعدام ميت، عذراء والشعر الأبيض».

الفنان المصري رحل في نوفمبر عام 2016، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 70 عاما.