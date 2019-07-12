زوجة أحمد صلاح حسني تحتفل بعيد ميلاده بصورة ورسالة رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت إسراء جلال، راقصة الزومبا، وزوجة الفنان المصري أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

زوجة الفنان المصري نشرت صورة رومانسية لهما، بدت فيها متألقة بجوار زوجها، وعلقت قائلة: «قلبي الكبير، حياتي، عيد ميلاد الكينج».

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور أحمد صلاح حسني، وعلق عليها الفنان بنفسه، وكتب لزوجته: «أحبك كثيرا حبيبتي»، وتمنى لهما الجمهور السعادة.

أحمد صلاح حسني احتفل بزواجه من إسراء جلال في عام 2017، وينشر صور لهما باستمرار على حسابه الشخصي مؤكدا على أنها الداعم الرئيسي له، ورزق في اغسطس الماضي بابنته جيدا.

أحمد صلاح دخل عالم الفن منذ سنوات بعد أن كان لاعب كرة محترف في النادي الأهلي كما أنه لعب لمنتخب مصر، وكان له نجاحات أيضا على الصعيد الكروي.

الفنان المصري من مواليد عام 1979، وأكمل هذا الشهر 40 عاما، وحقق الفنان نجاحا كبيرا في رمضان من خلال مسلسل «حكايتي»، مع ياسمين صبري.