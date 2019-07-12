صورة تؤكد حمل دينا الشربيني من عمرو دياب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، حالة جدل مؤخرًا بأحدث ظهور لها برفقة الفنان المصري عمرو دياب.

دينا الشربيني، ظهرت في الصورة ببطن منتفخ، الأمر الذي أعاد شائعة حملها للظهور من جديد، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من نشر الفنان عمرو دياب، صورة له برفقتها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي اعتبره البعض إعلان رسمي منه على علاقتهما، في الوقت الذي قامت دينا بنشرها على حسابها هي الأخرى.

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وكانت دينا الشربيني، قد رافقت عمرو دياب، في رحلته الأخيرة بماربيلا بإسبانيا، وذلك خلال إحيائه حفل غنائي لزفاف أحد أصدقائه هناك.

علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب بدأت منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافقها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية قوية بينهما.

عمرو دياب سبق له الزواج مرتين، حيث ارتبط بالفنانة شيرين رضا وأنجب منها طفلة واحدة، ثم تزوج من زينة عاشور وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا، وقد انفصلا منذ فترة.