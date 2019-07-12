وفاة دينيس نيكرسون عن عمر 62 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رحلت النجمة الأمريكية دينيس نيكرسون، عن عمر ناهز الـ62 عاما، وذلك حسبما أعلنت أسرة الفنانة الراحلة، والتى عانت من سكتة دماغية فى عام 2018.

وكان أبرز أعمال دينيس نيكرسون، فيلم Willy Wonka & The Chocolate Factory والذى تم إنتاجه فى السبعينيات وشارك فى بطولته جين وايلدر فى دور ويلى ونكا وهو مبنى على أساس كتاب الأطفال تشارلى ومصنع الشيكولاتة للمؤلف البريطانى روالد دال وأصبح الفيلم أحد أحب وأشهر الأفلام الأسرية التى تم صنعها.

وفى عام 2005 أنتج فيلم آخر مستوحى من الرواية نفسها معنون باسم تشارلى ومصنع الشيكولاتة أخرجه تيم بيرتون وقام ببطولته النجوم جونى ديب فى دور ويلى ونكا وفريدى هايمور فى دور تشارلى باكيت.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية من مواليد نيويورك فى الاول من شهر ابريل عام 1957 ولديها ابنا واحدا.