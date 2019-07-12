"بحيرة البجع" وفرحة تأهل المنتخب.. في افتتاح مهرجان قرطاج بتونس

افتتح عرض "بحيرة البجع" لباليه سان بيترسبوغ، الخميس، الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج الدولي، على المسرح الروماني بتونس، الخميس، في ليلة ملأت أجواءها الموسيقى الرومانسية الكلاسيكية.





وتتواصل فعاليات مهرجان قرطاج الدولي حتى 20 أغسطس المقبل، لتقدم نحو 31 عرضاً عربيا وعالمياً.

وقبيل الافتتاح عرضت إدارة الدورة الـ55 من مهرجان قرطاج الدولي، مباراة المنتخب التونسي ومدغشقر في دور الـ8 بكأس الأمم الأفريقية.





ويعد باليه "بحيرة البجع" أحد روائع الموسيقار الروسي تشايكوفسكي التي ألفها عام 1887 وكتب كلماتها بالروسية المؤلفان في بي بيغتشين وفاستلي جلتزر وقام بتصميم رقصات الباليه ماريوس بيتيبا وقدمت لأول مرة على مسرح البولشوي بموسكو.

يتألف هذا العرض الأوبرالي من 4 فصول استعراضية موسيقية راقصة تعتمد على رقصة الباليه كأساس لها وذلك في إطار درامي ـ رومانسي.





وعلى مدار ساعتين ونصف الساعة، تفاعل الحاضرون جسدا وروحا مع تفاصيل العرض وكأن بحيرة البجع التي كتبت في أواخر القرن التاسع عشر تستعيد أنفاسها المسرحية أمام الجماهير التونسية لتؤكد أن لغة الفنون لا تعترف بحدود الجغرافيا أو أسرار التاريخ.

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ويعد "بحيرة البجع" من الروائع الخالدة التي أوغلت في جمالية مشهديتها وروعة نغماتها وقيمتها العاطفية، وكانت مادة مفضلة لصناع السينما والمسرح الذين اقتبسوا منها أعمالهم، فهو عرض ملحمي يروي قصة الأمير سيجفريد الذي التقى امرأة جميلة على شكل بجعة لم يتردد في الوقوع في حبها، وأعجب بها منذ النظرة الأولى وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاده الواحد والعشرين.





وأمام استغرابه من الفتاة، اعترفت له بأنها هي "أوديت" ملكة البجع وأن البحيرة المحاذية لقصر الأمير هي بحيرة تكونت من دموع والدتها التي أمعنت في بكائها بسبب الساحر الشرير.

هذا الساحر الذي نجح في تحويل الأميرة إلى ملكة للبجع وأنها ستظل بجعة إلى الأبد ما عدا في الفترة الواقعة بين منتصف الليل والفجر حتى يحبها رجل ويتزوجها حينها تستعيد شكلها كإنسانة.





ومن شدة إعجاب الأمير وولعه بها، قرر في آخر مشهد من هذا العرض الزواج بها لتتخلص من السحر، وتعلن انتصار الحب في النهاية.

وتشهد الدورة الجديدة عددا من العروض العالمية والعربية والتونسية، أبرزها النسخة الـ2 من المسرحية الغنائية "ملوك الطوائف" لمنصور الرحباني، إخراج مروان الرحباني، بطولة هبة طوجي وغسان صليبا وإنتاج أسامة الرحباني ومروان الرحباني، إضافة إلى عرضي باليه من اليابان والصين.

وسيكون للأطفال حصتهم في المهرجان مع عرض "طارق العربي طرقان وأبناؤه"، الذي يستحضر فيه أجيال الثمانينيات والتسعينيات أجمل الأغاني الكرتونية، وعرض "سندريلا" في 8 أغسطس/آب.



ويشارك عدد من نجوم الفن العرب في الدورة الجديدة، أبرزهم: كارول سماحة وفايا يونان ولطيفة التونسية ونور مهنا وراغب علامة وعاصي الحلاني، إضافة إلى حفل الفنان صابر الرباعي الذي يحيي حفل ختام المهرجان.