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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت النجمة نينا عبد الملك، متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإعلان خبر زواجها عبر فيديو عفوي وطريف جمعها بزوجها الإعلامي السوري حسان الشيخ.

وفي التفاصيل، كشفت "عبد الملك" خلال الفيديو أنّ زواجها به ليس حديثًا، بل تمّ قبل 10 أشهر تقريبًا، وأنه اعترف بحبّه لها، وطلب الزّواج منها في يوم ميلادها، فتزوّجا بعد 4 أشهر فقط، من إعلان حبّهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر نينا عبد الملك تُفاجِئ متابعيها بإعلان زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.