شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بعد فوز تونس على مدغشقر: "واحدة واحدة للفينال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة التونسية هند صبرى بفوز منتخب بلادها على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا على ستاد السلام.

ونشرت هند صورة للفريق وعلم تونس وعلقت عليها، "واحدة واحدة للفينال .. مبرووووووك لنسورنا و مازال مازال"





وفاز منتخب تونس على منتخب مدغشقر بنتيجة 3 / 0 وتأهل للدور قبل النهائى فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى.

وتشكر هند صبرى بفيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".