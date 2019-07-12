فن ومشاهير

والدة بريانكا شوبرا تعبر عن عشقها لابنتها بصورة نادرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت "مادهو مالااتى" والدة الممثلة الهندية الهوليودية بريانكا شوبرا جوناس عن حبها وعشقها لإبنتها ملكة جمال العالم سابقاً لسنة 2000 والممثلة الحالية فى هوليود وبوليود، حيث نشرت مادهو مالااتى صورة نادرة للفنانة بريانكا تشوبرا جوناس فى عمر الطفولة وعلقت بانتظارها ليوم ميلاد ابنتها الذى سيوافق 18 يوليو القادم.

 


 

 

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وانهالت تعليقات المتابعين من الجمهور حول العالم على الصورة، من هو متعجب من التغير فى شكل الفنانة بريانكا شوبرا، والبعض الآخر الذى تمنى إلى والدة بريانكا تشوبرا أمنيات عيد ميلاد سعيد مقدماً إلى إبنتها . 

 

يذكر أن مادهو مالااتى هو والدة الفنانة العالمية بريانكا تشوبرا جوناس ، معروفة بحبها وتقديرها إلى إبنتها وإلى عمل إبنتها الجاد الحافل بالكفاح والمثابرة والنجاح.

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